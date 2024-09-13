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13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Azgın siyonistler ABD ve Kanada'daki kuruluşlarca fonlanıyor

13 Eylül 2024, Cuma 01:45
MintPress News, Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinliye tecavüz eden İsrailli askerlerin gözaltına alınmasını protesto eden siyonist grupların, ABD ve Kanadalı kuruluşlar tarafından fonlandığını ortaya çıkardı.

ABD merkezli bağımsız gözlemci basın kuruluşu MintPress News'un haberine göre, aşırı sağcı grupların, askerlerin gözaltına alınmasını protesto ettiği görüntülerde bazı göstericilerin "Im Tirtzu" ve "Torat Lechima" siyonist grupların tişörtlerini giydikleri görüldü.

 

İsrail basınına göre de gösterilere, aşırı sağcı fanatik Lehava hareketi katılırken, "siyonist" hukuki yardım kuruluşu Honenu, suçlanan askerlerin hukuki savunmasını üstlendi.

Bahsi geçen 4 grup da "İsrail dışındaki kuruluşlardan" destek alıyor.

Im Tirtzu ve Honenu, New York merkezli İsrail Merkez Fonu'ndan bağış alırken, bu iki grup ve Torat Lechima, İsrail merkezli kuruluşlara bağış toplayan JGive sitesi üzerinden ABD, İngiltere ve Kanada'dan maddi destek kabul ediyor.

"Mizrachi Kanada" isimli siyonist grupla da maddi bağlantıları bulunan Im Tirtzu'nun diğer önemli bağışçıları arasında "Kingjay Foundation Trust" ve The Snider Vakfı bulunuyor.

Aşırı sağcı fanatik Lehava hareketi ise Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alındı. Ancak Lehava'nın, İsrailli kuruluşlara bağış toplayan ABD merkezli Tomchei Tzedaka kuruluşu tarafından desteklendiğine dair bulgular var.

Lehava'nın ABD kanadının internet sitesindeki "bağış" kısmı, Tomchei Tzedaka'nın sayfasına yönlendiriyor. Öte yandan, MintPress News'un konuyla ilgili sorusu üzerine Tomchei Tzedaka, Lehava ile "herhangi bir bağlantılarının olmadığını" savundu.

"İsrail'in Guantanamosu": Sde Teiman

"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan güneydeki Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman Askeri Üssü'nde, Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilere yönelik tecavüz ve işkence başta olmak üzere insanlık dışı suçların işlendiği tespit edilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, 29 Temmuz'da Sde Teiman Askeri Üssü'nde 9 askerin tecavüz ettikleri ve darbettikleri bir Filistinlinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini yayımlamasıyla, askeri polis konu hakkında soruşturma başlatmış, suça karışan askerlerin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Bu haberin ardından aralarında askerlerin de bulunduğu İsrailli aşırı sağcılardan oluşan silahlı ve yüzleri maskeli bir grup, tecavüzle suçlanan askerlerin gözaltına alınmasını protesto ederek askeri üsse baskın düzenlemişti.

Askeri mahkeme 5 asker hakkında ev hapsi kararı almıştı.

İsrail'deki Kanal 12 televizyonu, İsrail askerlerinin Sde Teiman'da tutulan Filistinliye tecavüz ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinliler tutuluyor.

AA

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