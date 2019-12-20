"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Azil için sıra Senato’da

20 Aralık 2019, Cuma 00:32
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump’a yönelik “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongrenin işleyişini engellemek” suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı.

“Görevini kötüye kullanmak” maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin “hayır” oyuna karşılık, 230 vekilin “evet” oyu ile onaylandı. “Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin “hayır” oyuna karşılık 229 vekilin “evet” oyu ile kabul edildi. Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller “hayır” oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin “hayır” oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı. Maddelerin yer aldığı dâvâ dosyası, yargılama ve Trump’ın azline yönelik nihaî kararın verilmesi için Senato’ya gönderilecek. Trump, ABD’nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu. Dâvâ kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato’nun ay sonuna kadar dâvâyı sonuçlandırması bekleniyor. Trump’ın azli için davanın senatörlerin 3’te 2’sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya, ikinci bir Suriye olmasın

    Zorbalığa tazminat cezası

    ‘Okuyorum’ diyenler arttı

    4 buçuk ay sonra ilk namaz

    İsveç’in Suriyeli kahramanı

    Adalete güven sarsıldı

    ‘Kanal İstanbul çılgınlığı bitsin’ başvurusu

    Faiz indirimi de lobiye yaradı

    Muğlak ifadeler çıkarılsın

    Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir

    'Libya'da askeri çözümden yana değiliz'

    BM: 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyacı var

    Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan 'Anayasa değişikliği' vurgusu

    'Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek'

    AP’den Uygurlara destek

    Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi

    Davutoğlu: Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun

    Putin: ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz

    'İran'da halkın yüzde 85'i gidişattan rahatsız'

    Yazarımız Prof. Dr. Aydın vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyı kim itibarsızlaştırıyor?
    Ahmet BATTAL

    İçeride görünenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Tek adam rejiminden kaçış
    Atilla YILMAZ

    “İsmimin Yeni Asya ile beraber anılmasından şeref duyarım”
    Genel

    Adalete güven sarsıldı
    Genel

    İsveç’in Suriyeli kahramanı
    Süleyman KÖSMENE

    Eğer dilemezse halimiz nice olur?
    Genel

    Libya, ikinci bir Suriye olmasın
    Genel

    Zorbalığa tazminat cezası
    Genel

    4 buçuk ay sonra ilk namaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.