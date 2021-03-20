Bab'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

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