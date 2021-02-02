Bab'da terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı. Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil öldü 4 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda da maddi zarar meydana geldi. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde önceki gün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azez ve Bab'daki söz konusu saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ifade edilmişti. AA

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