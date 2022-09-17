BAE Dışişleri Bakanı, Netanyahu ile görüştü

İsrail’i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Likud Partisi ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Binyamin Netanyahu, görüşmeyi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Netanyahu, paylaşımında, “Bu günlerde, tüm Orta Doğu’nun çehresini değiştiren tarihi İbrahim Anlaşmalarının imzalanmasının ikinci yılını kutluyoruz.” ifadelerini kullandı. İsrail, 2020’de BAE, Bahreyn, Fas ardından da Sudan ile diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı. AA

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