BAE gemisi Basra Körfezi'nde battı

Basra Körfezi'nde şiddetli fırtına nedeniyle batan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemideki 30 kişilik mürettebattan 29'u kurtarıldı.

İran devlet televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait geminin Basra Körfez'nde battığını bildirdi. Buşehr Liman ve Denizcilik İdaresi Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri, fırtınanın Basra Körfezi'ndeki gemilerin hareketini ve denizcilik faaliyetlerini aksattığını belirterek, "Birleşik Arap Emirliği'ne ait otomobil taşıyan gemi, Basra Körfezi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle Asuliye Limanı'na 30 mil mesafedeyken battı." dedi. İran Deniz Emniyeti ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Nadir Pesende ise İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada,"Es- Selma adlı gemi Asuliye Limanı'na yaklaşık 35 mil uzaktayken yardım çağrısında bulundu. Kurtarma ekiplerimiz fırtına nedeniyle batmakta olan gemiye ulaştıklarında mürettebatın geminin üzerinde olduğu belirtildi. Şu ana kadar gemideki 30 kişilik mürettebattan 29 kişi kurtarıldı." dedi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. AA

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