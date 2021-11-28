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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

BAE kriz fırsatçısı

28 Kasım 2021, Pazar
Uzmanlar BAE’nin kriz fırsatçısı olduğunu belirtiyor ve “BAE, Türkiye’nin gerçek ekonomik varlıklarının çok ucuz olduğunu görüyor ve bundan faydalanarak altyapı, enerji gibi değerli ekonomik varlıklarını ucuza kapatmaya çalışıyor” diyor.

Dövizdeki büyük dalgalanma, tırmanan siyasî kutuplaşma ve Erdoğan’ın BAE ile ilişkilerdeki “U” dönüşünü DW Türkçe’ye yorumlayan Avrupalı uzmanlar, siyasî ve ekonomik istikrarsızlık endişelerini dile getirdiler. Peki, AKP hükümetinin kısa bir süre öncesine kadar hasım olarak gördüğü, 15 Temmuz 2016 darbe girişimini finanse etmekle, hatta PKK’yı desteklemekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açması, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan çıkartabilir mi? DW’deki habere göre Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nayhan’ı görkemli törenlerle karşıladı. Ziyaret sırasında, iki ülke arasında başta ekonomi alanında olmak üzere, ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle 10 mutabakat zaptı imzalandı. BAE, Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurmuştu.

ASIL İHTİYAÇ DUYDUĞU NAKİT PARA

Londra merkezli Bluebay Asset Management’ın kıdemli stratejisti olan Ekonomist Timothy Ash, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın son hamlesinin ekonomideki sorunlara çözüm olamayacağını belirterek, “Erdoğan’ın asıl ihtiyaç duyduğu nakit para. Merkez Bankası’na girecek dövize ihtiyacı var. BAE’nin yaptığı ise uzun vadeli yatırım taahhüdü. Bu rezerv pozisyonu, döviz sorununu ciddî ölçüde çözmeyecek” dedi. Ash, Türkiye ile BAE arasındaki normalleşmeyi olumlu bulduğunu söylemekle birlikte, iki yönetim arasında siyasal İslâm, Müslüman Kardeşler, bölgesel politikalar gibi konularda farklılıkların sürdüğüne dikkat çekti.

Erdoğan’ın hamleleri kısa vadeli

Ash, “Son gelişmeler, iki yönetimin rakip oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Hem BAE, hem de Suudi Arabistan, Erdoğan’a güvenmiyor. Bu sebeple BAE’nin yaptığı aslında oportünizm. TL’ye bakıyor, Türkiye’nin gerçek ekonomik varlıklarının çok ucuz olduğunu görüyor ve kanımca bundan faydalanarak altyapı, enerji gibi değerli ekonomik varlıklarını ucuza kapatmaya çalışıyor.” BAE’nin uzun vadeli hesaplarla hareket ediyor olabileceğini söyleyen Ash, “BAE yatırım yaparsa Erdoğan için değil, Türkiye’ye yatırım yapmak mantıklı olduğu için yapar. BAE gayet tabiî ki Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesini isteyecek bir ülke değil. BAE, aslında Erdoğan sonrası, 2023 sonrasına hazırlık yapma niyetiyle adım atıyor. Ucuz, makul bir yatırım hamlesi” görüşünü ifade etti. Timothy Ash, Erdoğan’ın ekonomideki hamlelerini “kısa vadeli” adımlar olarak nitelendirirken, yeniden seçilebilmek için düşük faizde ısrar ettiğini, mali gevşeme adımları attığını, bununla birlikte dar gelirliler için sosyal yardımların arttırılacağını düşündüğünü söyledi.

Haber Merkezi

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