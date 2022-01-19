BAE’ye “istihbarat ve güvenlik” desteği teklifi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yemen’deki İran destekli Husilerin Abu Dabi’ye yönelik saldırısı üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) benzer saldırıların yaşanmaması için “istihbarat ve güvenlik desteği” teklifinde bulundu.

İsrail Başbakanı Bennett, sosyal medya hesabından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’a destek mesajı paylaştı. Mesajda, İsrail hükümeti ve halkı adına Abu Dabi’de vefat edenler için başsağlığı dileklerini ileten Bennett, bölgedeki “aşırı güçlere” karşı savaşında BAE ile yakın çalışmaya bağlı olduklarını, müşterek düşmanları yenmek için ortaklıklarını sürdüreceklerini aktardı. Bennett, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sizlere, vatandaşlarınızı gelecekte benzer saldırılardan korumak için güvenlik ve istihbarat desteği sunmak için hazır bekliyoruz.” AA

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