Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aylardır devam eden istikrar ortamı sonrası düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesine bağlı El-Cemile semtinde bulunan çarşıda bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Daha önce yapılan açıklamada El-Cemile semtinde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Bağdat'ta son aylarda terör ve saldırılardan uzak bir istikrar ortamı hakimdi. AA

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