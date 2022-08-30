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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bağdat'ta neler oluyor?

30 Ağustos 2022, Salı 22:34
Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçleriyle Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ı destekleyen Şii milisler arasında Meclis dışında çıkan çatışmalarda en az 20 kişi öldü. Bağdat’ta hükümet binalarının ve yabancı elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’nin yanı sıra Basra, Necef, Nasıriye ve Hille şehirlerinde de çatışmalar çıktığı bildiriliyor.

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Irak’ın etkili siyasetçilerinden Şii din adamı Mukteda es-Sadr önceki gün siyaseti tamamen bıraktığını ve siyasi bürosunu kapattığını duyurmuş, destekçileri Başkanlık Sarayı’nı basmıştı. Es-Sadr, ülkede şiddet durana dek açlık grevine gittiğini duyurdu. Es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda yaralı sayısının da 350’ye yükseldiği belirtiliyor. Devam eden çatışmalarda ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade ediliyor. Sadr yanlıları ile güvenlik güçleri arasında şiddetlenen çatışmalarda, havan topu ve diğer ağır silahların da kullanıldığı belirtiliyor. Dünvbaşkentte hükümet binaları ile yabancı ülke temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye havan topu düştüğü bildirilmişti. Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Dışişleri’nden Irak’a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta başlayan olaylarla ilgili açıklama yaptı, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet etti. Ayrıca Türk vatandaşlarına zorunlu haller dışında Bağdat’a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arzeden bir hâl almıştır. Dost ve kardeş Irak’ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz. Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz.”

(TRT Haber)

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