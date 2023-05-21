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22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

'Bahmut, Rus işgali altında değil'

21 Mayıs 2023, Pazar 21:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ele geçirdiği açıklamasına ilişkin, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil." dedi.

Rusya: Bahmut'u kontrol altına aldık

 

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Rusya'nın Bahmut'ta kontrolü tamamen ele geçirdiği açıklamasını anımsatması üzerine Zelenskiy, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil. Bu sözlerin 2 ya da 3 tercümesi yok." cevabını verdi.

Sahadaki stratejilerini paylaşamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu ülke (Rusya) bizi işgal edemez, bu savaşı kazanamaz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

AA

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