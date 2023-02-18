Bahreyn'de depremzedeler için 3,7 milyon dolar bağış toplandı

Bahreyn'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında 3,7 milyon dolar bağış toplandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla, Kralın İnsani İşler ve Gençlik İşleri Temsilcisi Nasır bin Hamed Al Halife himayesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Dayanışma Günü" temasıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Bahreyn televizyon kanalında düzenlenen kampanyada konuşan Nasır bin Hamed, tüm kurum, şirket ve bireyleri, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerinin acılarını hafifletmek için katkıda bulunmaya ve kampanyaya katılmaya çağırdı.

Yerel saatle 18.00'de başlatılan ve 3 saat devam eden kampanyada 3,7 milyon dolar bağış toplandığı açıklandı.

Kampanyanın ardından konuşan Nasır bin Hamed, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan bağışların Bahreyn halkının yardımseverliğini ortaya koyduğunu belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife depremin ilk günlerinde, Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması talimatını vermişti.