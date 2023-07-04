Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sabah yürüyüşü yapmak içinayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 17'nci gününde sürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 17'nci gününde sürüyor. AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor. Arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve 2 kadavra arama köpeği de destek verdi. Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edilmesi üzerine ekipler bölgeye yoğunlaştı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgede yaptıkları incelemelerde Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. AA

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