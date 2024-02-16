Bangkok'ta hava kirliliği alarmı: 2 gün evden çalışılacak

Tayland'ın başkenti Bangkok kenti yetkilileri, kentteki hava kirliliğinin "sağlıksız" seviyeye ulaşması üzerine kamudakilerin 2 gün boyunca evden çalışacağını bildirdi.

Yetkililer, özel sektör çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, evden çalışma durumunun geçici olduğunu kaydetti. Kentin hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'inin araç emisyonlarından kaynaklandığının altını çizen Srettha, bir sonraki adımın inşaat çalışmalarının geçici olarak durdurulması ve şehirdeki dizel araç sayısına sınırlama getirilmesi olabileceğini duyurdu. AA

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