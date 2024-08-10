Bangladeş’te Müslümanlar Hristiyanları koruyor

Bangladeş’in Barishal kentinde Başbakan Sheikh Hasina’nın istifasının ardından yaşanan olaylı günler nedeniyle bölgede yaşayan Müslüman halk azınlıktaki Hıristiyanları korumak için kilisenin önünde nöbet tutuyor.

Askeri yönetime hayır

Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü Temmuz ayında şiddetli protestolara sahne olan Güney Asya ülkesi daha önce de devlet işlerinde kota sisteminin kaldırılmasını talep etmişti. Temmuz ayından bu yana devam eden şiddetli protestolarda yüzlerce kişi öldü veya yaralandı. Devlet işlerinde kotaların kaldırılması ve ardından da 2009’dan bu yana iktidarda olan Hasina’nın istifası talep edilmesiyle ülkede protestoların şiddeti arttı.

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