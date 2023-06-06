Bangladeş'teki ilkokullarda eğitime 'sıcaklık' arası

Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelindeki ilkokullarda 8 Haziran'a kadar eğitim öğretime ara verildi.

Yetkililer, hükümetin devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle ilkokulları 8 Haziran'a kadar kapatmak zorunda kaldığını bildirdi. Meteoroloji Ofisi yetkilisi Muhammed Abul Kalam Mallik, yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların 12 Haziran'a kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Haziran ayında Bangladeş'teki ortalama sıcaklığın 31,9 santigrat derece civarında olması gerektiğini belirten Mallik, ülke genelinde sıcaklığın 2 ila 8 derece daha yüksek seyrettiğini aktardı. AA

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