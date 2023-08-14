Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 57'ye yükseldi

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı.

Bangladeşli yetkililer yaptığı açıklamada, 4-11 Ağustos'ta ülkenin dört büyük bölgesinde toplam 57 kişinin öldüğünü bildirdi. Meteoroloji uzmanları, 2 gün daha yağışların devam edeceği ve nehirlerde taşkınların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağışlarının neden olduğu sellerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Birçok arazi ve yüzlerce evin seller nedeniyle zarar gördüğü ancak hasar tespitinin bir haftadan uzun sürebileceği kaydedildi. Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin hayatı olumsuz etkileniyor. Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA

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