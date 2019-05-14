"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Barış elçisi gibi müftü

14 Mayıs 2019, Salı 00:22
Batı Afrika ülkesi Gana’nın müftüsü 100 yaşındaki Şeyh Osman Sharubutu, İslam’ın sevgi, barış ve bağışlayıcılık dini olduğu gösteren çalışmalara imza atıyor.

Sri Lanka’da IŞİD’in üstlendiği ve 250’den fazla kişinin öldüğü Paskalya bombalamalarının gerçekleştiği gün, Batı Afrika ülkesi Gana’nın müftüsü 100 yaşındaki Şeyh Osman Sharubutu, bir kiliseyi ziyaret etmişti.

Müftü Sharubutu’nun bu tutumu kimileri tarafından eleştirilse de, ülkedeki en üst düzey Müslüman din adamı, geride bırakacağı mirasın, dinler arası uyum ve barış olmasında kararlıydı.

Sharubutu, kiliseyi ziyaret ettiği fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

26 yıldır ülkedeki Müslüman azınlık için çalışan Şeyh Sharubutu, başkent Akra’daki Merkez Cami’nde her Cuma günü, İslam’ın köklerinin barış ve sevgide olduğunu vaaz ediyor.

BBC’ye konuşan sözcü Aremeyao Shaibu, Sharubutu’nun amacını “İslam’ı kötülük ve nefret dini olarak gören bakışı, İslam’ın sevgi, barış ve bağışlayıcılık dini olduğu görüşüyle değiştirmeye çalışıyor” şeklinde anlatıyor.

Vaazları arasındaki bir başka başlıksa, maddiyata ilişkin. Sharubutu’nun vaazlarını dinleyen cemaat, onun maddiyata olan düşkünlüğü, açgözlülük olarak tanımladığını biliyor.

Gerginliklerde arabuluculuk yapıyor

Başkentteki Fadama mahallesindeki evinin kapısının herkese açık olduğunda da ısrarlı. Her sabah yüzlerce kişi, evinin oradaki çeşmeden su almak için geliyor. Akşamları da bir başka kalabalık da dağıtılan sıcak yemek için toplanıyor.

Sharubutu, kişisel girişimleri ile yüzlerce öğrenciye de burs ayarlamayı başarmış. Ülkenin yüzde 18’lik bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor ve iki dine mensup Ganalı’lar arasında tarihte bir savaş yaşanmış değil.

Zaman zaman ortaya çıkan gerilimlerde ise Sharubutu, bizzat arabulucu olarak rol üstleniyor. 2019’un başlarında, kendisi ile ilgili bir Hıristiyan din adamının “ölebileceği” tahmini yapması sonrası başlayan olayları yatıştırmayı başarmıştı. 100 yaşındaki din adamı, 13 din adamının bulunduğu Ulusal Barış Konseyi’nin de üyesi.

5.000’den fazla mikâh kıydı

100 yaşındaki Şeyh Sharubutu, bugüne kadar

5,000’den fazla evlilik seramonisi yönetti

4,000’den fazla cenaze namazı kıldırdı

10,000 çocuğun isim törenini yönetti

74 yaşında, ülkenin ilk müftüsü olan ve 26 yıldır bu görevi yürüten, Sharubutu’dan sonra yerine kimin geçeceği henüz belirlenmedi. Yerine geçecek halefinin de, öğrencisi olacağı ve onun barışçı kimliğini devam ettireceği tahmin ediliyor. Ancak Sharubutu, müftülük görevini henüz bırakmak niyetinde değil.

Sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklmamada bunun altını kalın bir çizgiyle vurguluyor: “Yaşlıyım, güçlüyüm ve hayat doluyum. Görebiliyorum ve herhangi bir aletin yardımı olmadan okuyup, yazabiliyorum. Yaratıcıyı hayatımın merkezine almak, bana iç huzur ve dinginlik verdi.”

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi bayramına YSK gölgesi

    Kütüphaneler en demokratik kurumlar olmalı

    Bakan Selçuk: Yeni tayin yok

    Demokrasiye hasretiz

    UNRWA: Gazze nüfusunun yarıdan fazlası gıda yardımlarıyla geçiniyor

    'F-35'lerle caydırma devriyeleri gerçekleştiriyoruz'

    Kamuoyunun sesine kulak tıkamamalıyız

    İdlib ile ilgili bir çağrı da BM'den

    Hakkari'den acı haber!

    O oylar farkın 16 katı

    Davutoğlu’na ihraç sinyali

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İdlib açıklaması: 'En güçlü şekilde kınıyoruz'

    Avusturya'dan tartışmalı düzenleme: 'Mültecilere 10 emir'

    Filistinli alimlerden İslam ve Arap ülkelerine önemli çağrı

    53 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

    Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Adıyaman'da 4 muhtarın mazbatası iptal edildi seçimler yenilenecek

    Netanyahu Trump'ın adını vereceği işgal ettiği yeri buldu

    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemeye devam
    Ahmet BATTAL

    Hak yemekle oruç bozulur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Allah, o bayramı bir daha yaşatsın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasiye hasretiz
    Faruk ÇAKIR

    “Yeter, söz milletindir”
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musibet
    Cevher İLHAN

    AB çağrısı ve Türkiye’nin demokratikleşmesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Biz kimin ahlakı üzerindeyiz?
    Mehmet KARA

    Mağdurluk yarışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.