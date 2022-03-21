Barış için dua ettiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kievliler pazar ayininde barış için dua etti.

Kievliler, pazar ayini için “Birth Of Christ” kilisesinde toplandı. Kilisenin bodrum katında düzenlenen ayine her yaştan çok sayıda Kievli katıldı. Ayin sırasında bazı Ukraynalılar gözyaşlarını tutamadı. Ayine katılan Daryna Varlam, savaşın ülkeleri için büyük bir yıkım olduğunu belirtti. Resmi rakamlara göre savaşta en az 109 Ukraynalı çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Varlam, “Ukrayna’nın zaferi, ülkemizde barış, askerlerimiz, savaşta hayatlarını, evlerini kaybedenler için dua ettik.” ifadesini kullandı. AA

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