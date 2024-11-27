Rusya’nın BM Daimî Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky ABD’nin sadece Hamas üzerinde baskı kurulmasını istemesini eleştirdi.

Polyansky, İsrail’in “Filistinlilerin kalmadığı bir Gazze” oluşturmaya çalıştığını belirtti. “Barış için Gazze’de daha kaç kişinin ölmesi lâzım? Yoksa ABD barışı tüm Filistinliler öldürülene ve iki devletli çözüm ihtimali yok olana kadar engelleyecek mi?” sorularını yönelten Polyansky, uluslararası toplumun “sorumlu üyelerinin” buna karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Gazze Şeridi ve Lübnan’da “korkunç” insani krizin yaşandığını belirterek, “İnsani yardımın sağlanması için daha geniş kanalların oluşturulması çok önemli” dedi. AA

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