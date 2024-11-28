"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Barış İttifakı kurmalıyız

28 Kasım 2024, Perşembe 15:38
Barış için farklılıkların zenginlik kabul edildiği insanlık ortak paydasında buluşma çağrısı, Bediüzzaman’ın “sulh-u Umumî” tesbitini hatırlattı.

FARKLILIKLARIMIZA SAYGI GÖSTERELİM - BARIŞ İÇİN SEFERBER OLALIM

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (Mİ) 10. Forumunda konuştu.

Mİ’nin artık 170 kadar Dostlar Grubu üye ülkeyle kurumsal olarak daha sağlam olduğunu ancak durum değerlendirmesi yapmanın zamanının geldiğini ifade eden Moratinos, “Şiddeti ve terörizmi toplumumuzdan çıkarmak için eleştirel olmalıyız. Tam güvenlik saplantısıyla devam etmek, geçmişten örnek almamak bizi aynı hatalara sürükleyebilir” dedi.

Mİ’nin İspanyol Yüksek Temsilcisi, “Sadece güvenliğe saplantılı yaşarsak bu sorunu çözmez. Çok kutuplu bir dünyada olduğumuzu anlamalıyız. Hiçbir medeniyet, geçmişte olduğu gibi artık diğerinin üzerinde değildir. Gelecek vizyonumuzu iyi belirlemeliyiz. Eşitsiz, toplumları ayırıcı bir gelecek mi? Yoksa bütünleyici, adil, tüm vatandaşların onuruna saygı duyan bir gelecek mi? Güvenlik saplantısından kurtulmak için bir barış ittifakı kurmalıyız. Barışa ulaşmak için farklılıklarımızı kabul etmek zorundayız, kültürel, dinsel, toplumsal farklılıklarımıza saygı göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Barış için seferber olalım

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, başta Gazze olmak üzere dünyadaki çatışmaların sona ermesi ve barış için “toplumsal ve küresel seferberlik” başlatılması gerektiğini söyledi. Zapatero, 20 yıl önce İspanya Başbakanı olduğu dönemde kurulmasına öncülük ettiği Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın Portekiz’in Cascais kentinde düzenlediği 10. Küresel Forumu’nda konuştu.

Gazze ve Filistin halkının yaşadıklarının “2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük savaş dönemi” olduğunu söyleyen Zapatero, “Bunun izleri uzun nesiller boyunca kalacaktır ve bunu aşmak zor olacak. Haksız saldırı. Masum insanların öldürülmesini mazur gören bir savunma hakkı yoktur. Her gün çocuk ve kadınların öldürülmesi herhangi bir savunma hakkıyla izah edilemez” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e seslenen Zapatero, “Sayın Genel Sekreter şu anda yaşadığımız savaşlarda bu hafta kaç kurban olacak? Hayır, bundan gurur duyamayız. Milyonlar seferber olmalı” diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    28.11.2024 16:17:43

    ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 👏👏👏😥😭😪☝️🌙😥😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🌏🇩🇪🌎🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İsrail’den, UCM’nin kararına temyiz başvurusu

BM, Gazze’de ateşkes kararını uygulatsın

Gazze'siz ateşkes eksik kaldı

AB: Tüm üye ülkeler UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine uymakla yükümlü

Barış İttifakı kurmalıyız

İspanya: Sadece Lübnan'da değil Gazze'de de ateşkes ilan edilsin

Hac ek kayıt başvuruları için son gün yarın

UCM'nin Netanyahu tutuklansın emri hukuk için "nadir bir fırsat"

129 genç daha icazet alarak 'Hafız' oldu

Asr-ı Saadetten Günümüze Mushaf Medeniyeti: “İstanbul Mushafı”

Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

Almanya da UCM’nin kararına uyacak

''Soykırım Raporu'' hazırlandı

“Enflasyon hedefimizde şaşma var”

Kamu yararı öncelikli olmalı

“Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

Denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 4. gününde

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

'BMGK'nin 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız'

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Yakın tarihin karanlık sayfaları-1
Ahmet BATTAL

Kantin siyaseti ve TBMM
Risale-i Nur'dan

Hangi usulle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz?
Ali FERŞADOĞLU

Kıyamete kadar geçerli bir ölçü
Cevher İLHAN

“Dijital seçim” tezgâhı
Faruk ÇAKIR

Eli de cebi de delik sistem
Süleyman KÖSMENE

Her şey Allah’ı zikreder
Genel

Gaziantep'te muhabbet çağlayanı
Şükrü BULUT

Bediüzzaman ve Amerikan Demokrasisi...(I)

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.