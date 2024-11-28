Barış İttifakı kurmalıyız

Barış için farklılıkların zenginlik kabul edildiği insanlık ortak paydasında buluşma çağrısı, Bediüzzaman’ın “sulh-u Umumî” tesbitini hatırlattı.

FARKLILIKLARIMIZA SAYGI GÖSTERELİM - BARIŞ İÇİN SEFERBER OLALIM

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (Mİ) 10. Forumunda konuştu.

Mİ’nin artık 170 kadar Dostlar Grubu üye ülkeyle kurumsal olarak daha sağlam olduğunu ancak durum değerlendirmesi yapmanın zamanının geldiğini ifade eden Moratinos, “Şiddeti ve terörizmi toplumumuzdan çıkarmak için eleştirel olmalıyız. Tam güvenlik saplantısıyla devam etmek, geçmişten örnek almamak bizi aynı hatalara sürükleyebilir” dedi.

Mİ’nin İspanyol Yüksek Temsilcisi, “Sadece güvenliğe saplantılı yaşarsak bu sorunu çözmez. Çok kutuplu bir dünyada olduğumuzu anlamalıyız. Hiçbir medeniyet, geçmişte olduğu gibi artık diğerinin üzerinde değildir. Gelecek vizyonumuzu iyi belirlemeliyiz. Eşitsiz, toplumları ayırıcı bir gelecek mi? Yoksa bütünleyici, adil, tüm vatandaşların onuruna saygı duyan bir gelecek mi? Güvenlik saplantısından kurtulmak için bir barış ittifakı kurmalıyız. Barışa ulaşmak için farklılıklarımızı kabul etmek zorundayız, kültürel, dinsel, toplumsal farklılıklarımıza saygı göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Barış için seferber olalım

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, başta Gazze olmak üzere dünyadaki çatışmaların sona ermesi ve barış için “toplumsal ve küresel seferberlik” başlatılması gerektiğini söyledi. Zapatero, 20 yıl önce İspanya Başbakanı olduğu dönemde kurulmasına öncülük ettiği Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın Portekiz’in Cascais kentinde düzenlediği 10. Küresel Forumu’nda konuştu.

Gazze ve Filistin halkının yaşadıklarının “2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük savaş dönemi” olduğunu söyleyen Zapatero, “Bunun izleri uzun nesiller boyunca kalacaktır ve bunu aşmak zor olacak. Haksız saldırı. Masum insanların öldürülmesini mazur gören bir savunma hakkı yoktur. Her gün çocuk ve kadınların öldürülmesi herhangi bir savunma hakkıyla izah edilemez” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e seslenen Zapatero, “Sayın Genel Sekreter şu anda yaşadığımız savaşlarda bu hafta kaç kurban olacak? Hayır, bundan gurur duyamayız. Milyonlar seferber olmalı” diye konuştu.