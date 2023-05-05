Barış Yürüyüşü başvuruları başladı

Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da Sırp askerlerinin başlattığı soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen “Barış Yürüyüşü” için başvurular başladı.

3 bin kişi 3 gün yürüdü

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te işgal edilmesiyle başlayan ve en az 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı güzergahta her yıl 8-10 Temmuz’da yapılan yürüyüşte rota boyunca meyve, su ve diğer içecekler katılımcılar için hazır edilecek.

Başvurular, Barış Yürüyüşü resmi internet sitesi (https://www.marsmira.net/bs/) ya da resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılabilecek ve 1 Temmuz’da sona erecek. Her yıl temmuz ayında düzenlenen yürüyüş, Srebrenitsa’da Boşnaklara karşı yapılan soykırımın unutulmamasını ve gelecek nesillere bunun aktarılmasını amaçlıyor.