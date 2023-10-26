Barışın şartı işgalin bitmesi

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail-Filistin çatışmasında barış sürecinin başlayabilmesi için bölgede ‘işgalin sonlandırılması’ çağrısında bulundu.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail- Filistin çatışmasında barış sürecinin başlayabilmesi için bölgede “işgalin sonlandırılması” gerektiğini söyledi. Pizzaballa, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin “Vicdani ve ahlaki görevim, 7 Ekim’de İsrail’in güneyinde olanların izin verilemez olduğunu ve kınamaktan başka bir şey yapamayacağımızı açıkça belirtmemi gerektiriyor.” ifadelerini kullandı. Şiddet kullanımının “ İncil’le uyumlu olmadığını ve bunun barışa götürmediğini” belirten Pizzaballa, “Bizi yaratan Tanrının huzurunda tüm insanların canının kıymeti eşit.” değerlendirmesinde bulundu.

Nefretle kini artırıyor

Pizzaballa, Gazze’de hayatını kaybedenlere de değinerek “Bunlar, anlaşılması zor, açıkça beyan etmemiz ve kınamamız gereken trajedilerdir. Gazze’de günlerdir süren şiddetli bombardıman, yalnızca daha fazla ölüm ve yıkıma sebep olacak ve nefretle kini artıracak.” ifadelerine yer verdi. “Savaşın ve şiddetin durdurulması” çağrısı yapan Pizzaballa, bölgedeki “on yıllardır süren işgalin ve bunun trajik sonuçlarının sonlandırılması ve Filistin halkı için ulusal perspektifin sağlanmasıyla” barış sürecinin başlayabileceğini vurguladı. Pizzaballa, “Problem kökünden çözülmedikçe umduğumuz istikrar asla olmayacak. Bugünlerin trajedisi hepimizi, dini, politik, sivil ve uluslararası toplumu bu konuya şimdiye kadar yapılandan daha ciddi bağlılığa yönlendirmeli.” değerlendirmesini yaptı. Hayatını kaybeden herkes için dua ettiğini belirten Pizzaballa, “özellikle de en çok acı çeken Gazze’ye dua ettiğini” anlattı.