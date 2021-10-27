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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Başbakan Hamduk yakında evine dönecek'

27 Ekim 2021, Çarşamba
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

Sudan’da darbe

 

Sudan’da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, açıklamasında, "Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı." ifadesini kullandı.

 

Sudan'da ordunun başındaki Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili devlet televizyonuna açıklama yaptı.

El-Burhan, Başbakan Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceği bilgisini paylaştı.

Geçiş döneminin başında asker ve siviller arasındaki uzlaşmazlığın barışı zedelediğine, ülkenin ve halkın güvenliği ile birliğini tehdit eder hale geldiğine dikkati çeken el-Burhan, "Bazı siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ve iktidar mücadelesi, ırkçı ve etnik gruplaşmalara yol açtı ve halkı kaosa, şiddete sürükledi." dedi.

El-Burhan, yaşananların ciddi bir tehlike arz etmeye başladığını vurgulayarak, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." ifadesini kullandı.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un sivil kanada düzenlenen askeri müdahaleyi reddettiği için alıkonarak belirlenemeyen bir yere götürüldüğünü duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi.

Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

AA

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