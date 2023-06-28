Başbakan Scholz'den Kurban Bayramı mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter'dan Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Olaf Scholz, Almanca, Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Salgından bu yana ilk kez Mekke'de hac görevini yerine getirmenin normal şekilde mümkün olması, birçok kişi için özel bir mutluluk kaynağıdır. Hayırlı Bayramlar." sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Faeser ise "Almanya'daki pek çok Müslüman bugün aileleriyle birlikte en önemli İslami bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Bayramınız mübarek olsun." paylaşımında bulundu.