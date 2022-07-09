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10 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Başbakanlık konutunun ateşe verildiği diken üstündeki Sri Lanka'da son durum?

09 Temmuz 2022, Cumartesi 23:00
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra göstericiler Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdi.

Hükûmetten bir sözcü yaptığı açıklamada, protestocuların zorla Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdiğini belirtti.

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protestolar nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan başkent Kolombo'da bir araya gelmişti.

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükûmet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşmıştı.

Devlet Başkanı Rajapaksa 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifayı kabul ettiği bildirildi.

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği kaydedilmişti.

Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi öldü, en az 250 kişi yaralandı.

AA

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