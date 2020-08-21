Basın toplantısında ‘Türkiye düellosu’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dâveti üzerine Fransa’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı ortak basın toplantısına Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye damgasını vurdu.

Toplantı, Doğu Akdeniz krizinde farklı stratejiler izleyen Merkel ile Macron arasındaki görüş farklılıklarını su yüzüne çıkarırken, Türkiye konusu iki lider arasında adeta “sözlü düellosuna” dönüştü. İlk sözü alan Macron, “Ortak hedefimiz bölgede istikrar ve tansiyonun düşürülmesini sağlamak” dedi. Merkel ile Akdeniz’deki güvenlik başlığı altında Libya’daki durumu da konuştuklarını belirten Macron, isim vermeden Türkiye’nin Libya’daki politikalarının cezalandırılmasını istedi. VOA Türkçe’nin aktardığına göre, Türkiye konusunu uzun uzun konuştuklarını aktaran Merkel ise, “Libya’daki durumu uzunca ele aldık. BM’nin izlediği bir süreç var, ama çözüme yardımcı olmalıyız. Libya, üçüncü ülkelerin kendi stratejileriyle çözüm bulacağı bir ülke değil. Kendi çözümünü bulmalı” diyerek Macron ile ilk görüş ayrılığının işaretini verdi.

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