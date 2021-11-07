Başkanlık Konseyi ile Hükümet arasında gerginlik

Libya’da Başkanlık Konseyi, ‘idari kuralların çiğnenmesi’ gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u görevinden uzaklaştırdı.

Ancak hükümet, karara karşı durarak Başkanlık Konseyi’nin görevden uzaklaştırma yetkisinin olmadığını duyurdu. Başkanlık Konseyi tarafından yayımlanan resmî kararda, Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Kararda, Menguş’un, “Libya Siyasî Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi” nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi. Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş’a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

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