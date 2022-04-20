Baskınlara ara

İsrail basınındaki haberlere göre İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek.

Kınamalar İsrail’in umurunda değil

Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez Cuma günü başlayacak uygulama Ramazan Bayramı’nın son gününe kadar sürecek. İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa’ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu. Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya baskınlarını artırdı. Mescid-i Aksa’ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı metal mermiyle müdahale etmişti. Haber Merkezi

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