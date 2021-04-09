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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Başörtülü gazeteciye ‘ırkçı’ ölüm tehdidi

09 Nisan 2021, Cuma 18:30
FRANSA’DA MÜSLÜMAN TOPLUMUN HAKLARINI SAVUNMASIYLA TANINAN BAŞÖRTÜLÜ GAZETECİ NADİYA LAZZOUNİ, ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ. TEHDİDİN FRANSIZ SENATOSUNDAKİ “AYRILIKÇI” YASA TASARISININ KABÜLÜNDEN SONRA OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Fransa’da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi. Yapımcı ve gazeteci Lazzouni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehditleri almaya başladığını, tehdit dolu mektubun adresine bırakıldığını belirtti. Tehdit mesajının fotoğraflarını da paylaşan Lazzouni, Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u etiketleyerek, “Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?” ifadesini kullandı. Lazzouni, bugüne kadar çalışmalarında ve kamuoyu önündeki konuşmalarında, Fransa’daki gergin atmosferi unutup daima umut mesajları aktarmaya çalıştığına dikkati çekti.

“(BAŞINDAKİ) ÇAPUTUN KALSIN, DAHA İYİ HEDEF ALIRIZ” 

Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda nefret söylemleri ve ölüm tehditlerinin yanı sıra Müslümanlar da hedefe konuluyor. “Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.”, “Fransa’yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın.” ifadelerinin yer aldığı mektupta Müslümanların çoğunlukla yaşadığı banliyölere yönelik tehditler savruldu. Diğer yandan Bakan Schiappa da konuya ilişkin Twitter üzerinden, “hiçbir farklı görüşün cinsiyetçi ve ırkçı olan söz konusu tehditleri haklı çıkarmayacağını” belirtti. Tehdit ve hakaretleri kınadığını aktaran Schiappa, Lazzouni’ye şikayette bulunması durumunda yargının kayıtsız kalamayacağını kaydetti. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda gazeteci sosyal medyadan Lazzouni’ye desteklerini paylaştı. Paris - aa   

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BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI DA EKLEDİLER

Fransız Senatosunda “ayrılıkçı” yasa tasarısına, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren maddenin eklenmesi kararlaştırıldı. Senatoda, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen tasarı görüşülürken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) Senatör Stephane Piednoir, tasarıya yeni madde eklenmesini teklif etti. 137 “hayır” oyuna karşı 183 “evet” oyuyla kabul edilen maddeye göre, spor federasyonlarının resmî müsabakalarında seyirci ve sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. Maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis’in de onayı gerekiyor. Senato’da geçen hafta yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.      

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