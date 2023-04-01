Başörtüsü kararı sevindirici

Almanya’nın başkenti Berlin’de faaliyet gösteren Müslüman derneklerin temsilcileri, Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığının başörtülü öğretmenlerin devlet okullarında prensipte ders verebilmelerine ilişkin kararını olumlu buldu.

Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murta Gül, Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığının başörtülü öğretmenlerin okullarda derslere girebilmelerine ilişkin kararının sevindirici olduğunu belirterek “Ancak biz bunu gecikmiş bir karar olarak görüyoruz” dedi. Tüm Almanya’da olduğu gibi Berlin’de de ciddi bir öğretmen eksikliğinin bulunduğunu aktaran Gül, başörtülü öğretmenlerin de okullarda çalışmasıyla bu açığın biraz olsun kapatılabileceğini söyledi. AA

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