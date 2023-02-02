Başörtüsüne destek vererek önyargıları kıralım

ABD’de Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla çevrim içi konferanslar yapıldı. 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla worldhijabday. com sitesi tarafından farklı ülkelerden katılımcılarla konferans serisi düzenlendi.

Dünya Başörtüsü Günü organizasyonunun kurucu başkanı Nazma Khan, açılış konuşmasında, “İnanıyoruz ki başörtüsü, bir bez parçasından ziyade direncin, kuvvetin ve güzelin sembolüdür. Başörtüsüne destek ile ön yargıyı, bağnazlığı kırarak daha katılımcı bir dünya inşa edebiliriz” şeklinde konuştu. Khan, Dünya Başörtüsü Günü organizasyonunun, kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanından aldığı destekle büyüdüğünü belirterek, “Dünyada anlayış, saygı ve birlikte yaşama konusundaki rolümüz için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Başörtüsüyle ilgili değişik oturumların yapıldığı konferans serisi, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlandı.

Dünya Başörtüsü Günü

ABD’de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013’te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı. Khan’ın girişimiyle her 1 Şubat’ta düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü etkinlikleri, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor. ABD’de New York şehri, Dünya Başörtüsü Günü’nü 10 yıl önce tanımaya başlayan ilk şehirlerden biri olarak yerini almış, geçen yıl 1 Şubat’ta Michigan eyaleti meclisi senatosunda yapılan oylamada 1 Şubat’ın Dünya Başörtüsü Günü olarak tanınması kararı alınmıştı.