Başpiskopos yağmur duasında

İtalya’da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve düşük yağış oranları nedeniyle yaşanan kuraklık krizi alarma neden oluyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkenin en büyük ikinci kenti Milano’da belediye süs havuzlarının kapatılması, klimaların 26 derecenin altında çalıştırılmaması gibi tedbirlere başvurdu. Milano’da Katolik Kilisesi’nin en yüksek temsilcisi olan Başpiskopos Mario Delpini dün yağmur duasına çıktı. Delpini, kuraklık sorununun ağır olduğu bölgelerdeki 3 kiliseye “hac ziyareti” yaparak cemaatle birlikte dua etti. Başpiskopos ayrıca insanın tabiatla ilişki biçiminin ve yaşam stilinin etkilerine dikkat çekti ve “doğal kaynakların israfı ve sömürülmesinden kaçınılması” mesajı verdi.

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