Batı Afrika'da 5,5 milyon kişi terör sebebiyle yerinden oldu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırıları nedeniyle 4 yılda 5,5 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Eski ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou ile yeni atanan Komisyon Başkanı Dr. Omar Alieu Touray görev teslimi için Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi. Brou, burada yaptığı açıklamada, Batı Afrika ülkelerinin en önemli sorunlarından birinin terörizm olduğunu belirtti. Bölgede son 4 yılda artan terör saldırılarının 5,5 milyon kişiyi yerinden ettiğini kaydeden Brou, saldırılarda en az 14 bin 500 kişinin öldüğünü söyledi. Brou, bölgede son 4 yılda güvenlik sorunlarının daha da kötüleştiğini belirterek, komisyon başkanlık görevine yeni atanan Touray'ı, bölgede terörizmin yayılmasını azaltmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.