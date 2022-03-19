Batı illüzyonu bitti, yüzümüzü Doğu’ya dönüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Batı’ya güvenebileceğine dair “illüzyon”un sona erdiğini belirterek ülkesinin yüzünü doğuya doğru döndüğünü ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumunda konuşan Lavrov, Ukrayna konusunda yaşanan gelişmelerin, Batılı ülkelere güvenilebileceğine dair “illüzyonu” ortadan kaldırdığını söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Lavrov aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminde bir dünyayı kabul etmeyeceklerini söyledi. Rus kamu yayıncısı Russia Today’e konuşan Lavrov, Ukrayna konusunda son gelişmelerin, Batılı devletlerin başını ABD’nin çektiğini ve Avrupa Birliği’nin (AB) büyük ölçüde etkisiz olduğunu gösterdiğini söyledi. “Batılı partnerlerimize bir gün güvenme gibi bir illüzyon vardıysa da bu illüzyon artık bulunmuyor” diyen Lavrov, Rusya’nın yüzünü doğuya doğru döndüğünü ifade etti. Lavrov, “Amerikalıların istediği dünyanın tek kutuplu bir yer olması ama küresel bir köy gibi değil de bir Amerikan köyü gibi olması. Ya da en güçlünün sözünün geçtiği bir bar” dedi. Lavrov ayrıca Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin bir şerif gibi davranan ABD tarafından kendilerine ne yapıp yapmayacaklarını söylemesini istemediklerini belirtti.

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