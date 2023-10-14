Batı medyası İsrail’in katliamını gizliyor

İngiliz gazeteci ve yönetmen Harry Fear, ana akım Batı medyasını İsrail Filistin meselesinde taraf tutmakla eleştirdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını, intikam almak için tasarlanmış toplu bir kıyım olarak değerlendiren Fear, “Bu haberler, yüzlerce hatta binlerce Filistinlinin öldürüleceği ve Batı kamuoyunda bunun durdurulması gerektiğine ilişkin bir algının olmadığı anlamına geliyor” dedi. Batı’daki ana akım medya kuruluşlarının, Filistinli sivillerle empati geliştirmediklerini ifade eden Fear, “Batı medyasında çatışmanın sadece bu son yaşananlarla çerçevelenmesi 16 yıllık baskı ve kuşatmayı yok sayıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Fear, Batı medyasının, İsrailli sivillerle ilgili doğrulanmamış bilgileri gündeme taşırken, Filistinli sivillerin yaşadıklarına yeterince yer vermemesini “ikiyüzlülük” şeklinde niteleyerek, “Gazze’de çocuklar yıllardır katlediliyor. İsrail’in hava bombardımanlarında ‘kafaları kesildi’ ancak bu Batı medyasında çok az ya da hiç yer almıyor. Bunun yerine, Hamas’ın ilk katliamlarına ve İsrail’in intikam misyonunun Filistinli sivillere bedel ödetmesine odaklanılıyor.” dedi.

Haber Merkezi