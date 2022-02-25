Batı’nın işgale cevabı: Ekonomik yaptırım

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımlarının Rusya’yı endüstriyel kalkınmadan ayıracağını ve Rus finansal piyasalarına zarar vereceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından Rusya’nın en büyük ikinci finans kurumu VTB’nin de aralarında bulunduğu 4 banka için yaptırım kararı alınırken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

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İngiltere de ek paket açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve fertleri hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu. Johnson, parlamentoda, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, “Rusya’nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi” olarak niteledi.

Haber Merkezi