Batı Şeria'da bir Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün önce başından yaraladığı bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden Muntasır Mahmud Zeydan'ın (29), iki gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan Zeydan'ın iki gün sonra vefat ettiği belirtildi. Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi. AA

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