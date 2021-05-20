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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Batı Şeria'da bir Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

20 Mayıs 2021, Perşembe 16:15
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün önce başından yaraladığı bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden Muntasır Mahmud Zeydan'ın (29), iki gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan Zeydan'ın iki gün sonra vefat ettiği belirtildi.

Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi.

AA

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