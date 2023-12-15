Batı Şeria da işgal altında

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yönelik saldırıları 69’uncu gününde devam ederken, Tel Aviv yönetimi Hamas’ın varlık göstermediği Batı Şeria’yı da savaş alanına çevirdi.

Gazze’nin güneyinde, İsrailli 10 askerin Filistinli savaşçılarca pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından kente yönelik saldırılar daha da artmış durumda. İsrail jetlerinin saldırıları, Gazze’nin Han Yunus, Şücaiye ve zaman zaman da Refah bölgelerini hedef alıyor. Gazze’nin kuzeyindeki evlerinden ayrılan yüz binlerce sivil, Mısır sınırına yakın Refah bölgesinde beklemeye devam ediyor. Ancak siviller, Gazze’nin hiçbir yerinin kendileri için güvenli olmadığını dile getiriyor. Analistlere göre Hamas saldırılarından önce baskınların merkez üssü olan Batı Şeria’nın Cenin şehri şimdilerde artık bir savaş alanı. Batı Şeria’da, 7 Ekim’den bu yana 69’u çocuk olmak üzere 271 Filistinli öldürüldü. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler’e göre bunların neredeyse tamamı İsrail güçleri tarafından öldürüldü.