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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Batı Şeria'da İsrail gözaltıları devam ediyor

23 Mayıs 2021, Pazar 15:12
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri bu baskınlarda çeşitli iddialarla 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylarda İsrail vatandaşı Filistinliler dahil 1800’den fazla Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

Cemiyet dünkü açıklamasında da özellikle Batı Şeria'daki gözaltı merkezlerinin Filistinlilerle dolu olduğunu vurgulamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA

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