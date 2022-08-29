Batı Şeria’da İsrail işgali genişliyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler son yılların en büyük tahliyesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 1200 Filistinlinin yaşadığı Masafer Yatta bölgesinde çok sayıda ev, İsrail askerlerinin gözetiminde yıkılıyor. Bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin varlığı da yaygınlaşıyor.

İsrail bu bölgeyi “askeri eğitim alanı” olarak ilan etti. İsrail Yüksek Mahkemesi de Mayıs ayında bu iddianın arkasında durdu ve bölgede gerilim arttı. Eğer planlandığı gibi devam ederse, bölgede on yılların en büyük kitlesel tahliyesi yaşanabilir.

BBC’nin görüştüğü Filistinliler, bölgede yaşanan gelişmelerden kaygılı ve kendileri için gelecek göremediklerini söylüyor. İsrail şimdiden inşaat izni vermediği evlerin “kaçak” olduğunu söyleyerek yıkım çalışmalarına başladı. Öte yandan Filistinliler için izin almak hiç kolay değil. srail’in 1967 işgalinden sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te kurduğu yerleşimlerde yüz binlerce Yahudi yaşıyor.