Batı Şeria'da Talmud ayini yapan Yahudi yerleşimciler, ulaşımı ve eğitimi aksattı

İsrail askerlerinin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Leben eş-Şarkiyye kasabasına giriş-çıkışları kapatarak Talmud ayinl düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bölgede ulaşım ve eğitimi aksattı.

Yahudi yerleşimciler, İsrail askerleri eşliğinde Nablus'a bağlı El-Leben eş-Şarkiyye beldesinin giriş-çıkışlarını araçlarla kapattıktan sonra Talmud ayini yaptı. Ulaşımı sekteye uğratan bu eylem nedeniyle Filistinli öğrenciler, Nablus-Ramallah arasında yer alan okullarına gidemedi. Bölge sakinlerinden Filistinli Muhammed Uveys, yaptığı açıklamada, İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin ayini nedeniyle beldeye giriş ve çıkışların araçlarla kapatıldığını ve kasabaya geçişlerin engellendiğini anlattı. Yerleşimcilerin, Talmud ritüellerinin ardından dans ettiğini aktaran Uveys, kasabaya giriş-çıkışların kapatılmasının asıl amacının, Filistinli öğrencilerin Nablus ile Ramallah şehirleri arasındaki ana cadde üzerinde bulunan okullara ulaşmasını engellemek olduğunu ifade etti. Yahudi yerleşimciler, Talmud ritüelleri düzenlemek için belirli aralıklarla bu kasabanın giriş ve çıkışlarını kapatıyor. Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle eğitim sık sık sekteye uğruyor. AA

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