Birleşmiş Milletler (BM), 2022 yılının 2006’dan beri Batı Şeria’daki “en ölümcül yıl” olduğunu ve İsrail ordusunun “orantısız güç kullanımının endişe yarattığını” açıkladı.

İsrail'in son adımları Filistinlilere yönelik topyekun savaş ilanıdır Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Lucia Elmi, yaptığı yazılı açıklamada, “2022, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’daki Filistinliler için aylık ortalamaya göre 2006’dan bu yana en ölümcül yıl oldu.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “yıl başından bu yana Batı Şeria’da 26’sı çocuk en az 105 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü” kaydedildi. AA

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