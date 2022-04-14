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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Batı Şeria patlamaya hazır

14 Nisan 2022, Perşembe 20:52
Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’daki durumun tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır olduğunu belirterek, istikrarsızlıktan İsrail’i sorumlu tuttu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria’nın Nablus ve Beytüllahim şehirlerinde iki Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ebu Rudeyne, İsrail’in her gün Filistinlileri öldürerek gerilimi tırmandırdığını ve istikrarın sarsılmasına neden olduğunu belirtti. 

İsrail’in kışkırtıcı politikasının gerginliği tırmandırdığına dikkat çeken Ebu Rudeyne, durumun hassas, tehlikeli ve patlamaya hazır bir noktaya geldiğini dile getirdi. Ebu Rudeyne, “İsrail işgal güçleri, Filistin halkına yönelik her gün kontrolsüz cinayetler işliyor. Sene başından bugüne kadar 37 şehidimiz var. Ayrıca Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlar da var.” ifadelerini kullandı.

AA

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