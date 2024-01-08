Batı Şeria’ya da saldırıyor

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze’deki savaş dördüncü ayına girerken, işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik İsrail hava saldırısının yedi Filistinlinin ölümüne neden olduğu, bir İsrailli askerin Cenin’de ve bir İsrailli sivilin de Ramallah’ta öldürüldüğü belirtildi.

Batı Şeria’daki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, “Bir grup sivili hedef alan İsrailli işgalci bombardıman Cenin’de yedi kişiyi öldürdü” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin’deki Cenin Mülteci Kampı’nda operasyon yapan İsrailli askerlere doğru “patlayıcı savuran bir teröristin hava aracıyla vurulması neticesinde altı terörist öldürüldü” dedi. Filistin haber ajansı Wafa ise, altı Filistinlinin “İsrailli silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile öldürüldüğünü, bu öldürülenlerden dördünün kardeş olduğunu ve yedinci kişinin yaralandıktan sonra vefat ettiğini” aktardı. DW Türkçe’nin haberine göre, Batı Şeria her ne kadar uluslararası hukuk açısından Filistin bölgesi olarak tanınsa da bu bölge 1967’deki savaştan bu yana İsrail işgali altında. Batı Şeria’da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, takribi 500 bin kadar İsrailli de uluslararası hukuk tarafından tanınmayan ama İsrail’in tanıdığı İsrailli yerleşimlerde yaşıyor. Haber Merkezi

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