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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

31 Ağustos 2024, Cumartesi 02:16
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun son 20 yılda bölgeye yapılan en büyük askeri harekat olduğu kaydediliyor.

Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı. ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı. Karar İsrail’in tepkisine neden oldu.

Acil insani ara verilmesi istendi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak için acil insani ara verilmesi istendi.

Açıklamada aşı dağıtımını yürütmek için tüm tarafların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve UNICEF ile daha fazla işbirliği yapmasının önemi vurgulanarak “Tüm tarafların insani aralara bağlılığı, bu acil kampanyaların başarılı ve zamanında uygulanmasını sağlamak için çok önemli olacak. Sağlık tesislerini ve çalışanlarını korumak, çocukların ve ailelerin aşılama merkezlerine güvenli erişimini sağlamak elzem olacak.” ifadeleri yer aldı.

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Avrupa Birliği, İsrailli iki bakana yaptırımı tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önerisi üzerine, üye ülkelerin İsrailli iki bakanın insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını görüştüklerini duyurdu. Borrell, Brüksel’de düzenlenen  AB dışişleri bakanlarının 

gayriresmi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Üye ülkelere İsrailli iki bakana yaptırım uygulanması teklifini incelemelerini önerdiğini söyleyen Borrell, “Bunu tartıştık. Kesinlikle oybirliği yoktu.” dedi.

AA

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