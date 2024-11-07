‘Batılı idareciler iki yüzlü’

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, neden Batı ülkelerinin “ikiyüzlü” olduğunu düşündüğüne dair açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını belirten Muhammed, “Sözde medeni dünyamızda böyle bir vahşet yaşandığını daha önce hiç görmemiştim. Akıllara durgunluk veriyor. İnsani duygulardan eser yok” diyerek tepki gösterdi. Muhammed, Avrupalıların ve Amerikalıların, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamak için Filistin’e saldırdığına inanıp İsrail’i desteklemesini de eleştirerek, “Avrupalıları, insan haklarının öncüsü olarak görürdüm. Şimdi ikiyüzlü olduklarını anlıyorum. Onlara duyduğum saygıyı yitirdim” ifadesini kullandı. AA

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