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10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bayram arefesinde de İdlib'de kan akmaya devam ediyor

10 Ağustos 2019, Cumartesi 18:37
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere Kurban Bayramı arefesinde düzenlediği hava saldırılarında, 2 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Han Şeyhun ilçesi, Temaniye beldesi, Habit, Sukeyk, Kefersecne, Muka Medaya ve Ermanaya köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine Kurban Bayramı arifesinde kara ve hava saldırılarını artırdı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının bombardımanında İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde bir, Esed rejiminin Muka köyündeki saldırısında bir olmak üzere toplam 2 sivil öldü. Saldırılarda 11 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen destekçilerinin yardımıyla saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

AA

Etiketler: idlib
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