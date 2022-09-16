Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. AA

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