Bebek katliamına devam

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda Filistinli 8 aylık bir bebek ve annesi can verdi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’in Bureyc Mülteci Kampına saldırıları sonucu bir bebek ile annesi hayatını kaybetti. Acılı baba, hastanede yerde yatan kızı ve eşine veda ederken, “Sivillerin suçu ne?” diye haykırdı. Filistinli baba, “Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü” dedi. Baba, kızının İsrail saldırıları sırasında doğduğunu, doğumuna bile sevinemediklerini söyledi. 63 kişi can verdi İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e çıktı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus ve Refah’taki saldırılarda 59 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan Ayn Calut sitelerinde bir dairenin hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti. Basal, İsrail ordusunun Deyr el-Belah’ın büyük bölümünün tahliye edilmesini istemesinin ardından Deyr el-Belah’ın doğusundaki bölgeler ile Nusayrat Mülteci Kampı’nın yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ifade etti. AA

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